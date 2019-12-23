مصرع 3 طلاب إندونيسيين حاصرتهم الأمطار في مغارة

طلاب في إندونيسيا يلقوا حتفهم داخل مغارة [انترنت]

لقي ثلاثة طلاب جامعيين بولاية جاوة الغربية في إندونيسيا، حتفهم، بعد أن حوصروا داخل إحدى المغارات، بسبب الأمطار الغزيرة.

وأشارت وسائل إعلام محلية، أنّ الطلاب دخلوا المغارة الأحد، ضمن جولة في الطبيعة.

وأوضحت أنّ طواقم الإنقاذ لم تتمكن ليلة الأحد-الاثنين من إنقاذ الطلاب بسبب الهطول الغزير للأمطار وضيق فتحة المغارة وبعدهم عن مدخلها.

وأكد مسؤولون إندونيسيون اليوم العثور على جثث الطلاب الثلاثة، وأنّ التحاليل الطبية الأولية تشير إلى فقدان حياتهم بسبب الاختناق.

وفتحت السلطات الإندونيسية تحقيقًا حول ملابسات الحادث.