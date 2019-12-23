الرئيسية | منوعات

مصرع 3 طلاب إندونيسيين حاصرتهم الأمطار في مغارة

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 ديسمبر 2019 - 11:39
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
طلاب في إندونيسيا يلقوا حتفهم داخل مغارة [انترنت]

لقي ثلاثة طلاب جامعيين بولاية جاوة الغربية في إندونيسيا، حتفهم، بعد أن حوصروا داخل إحدى المغارات، بسبب الأمطار الغزيرة.

وأشارت وسائل إعلام محلية، أنّ الطلاب دخلوا المغارة الأحد، ضمن جولة في الطبيعة.

وأوضحت أنّ طواقم الإنقاذ لم تتمكن ليلة الأحد-الاثنين من إنقاذ الطلاب بسبب الهطول الغزير للأمطار وضيق فتحة المغارة وبعدهم عن مدخلها.

محتوى ذو صلة
محمد إمام وأمينة خليل.. على الهواء مباشرةً

وأكد مسؤولون إندونيسيون اليوم العثور على جثث الطلاب الثلاثة، وأنّ التحاليل الطبية الأولية تشير إلى فقدان حياتهم بسبب الاختناق.

وفتحت السلطات الإندونيسية تحقيقًا حول ملابسات الحادث.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن