الحكومة تواصل «دعم الإسكان».. دفعة جديدة تصل للمستفيدين في نالوت

باشر مصرف الادخار والاستثمار العقاري فرع نالوت توزيع الدفعة الخامسة ضمن مبادرة رئيس الوزراء للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، وذلك للمستفيدين من بلديات نالوت ووازن والحرابة، في إطار خطة حكومية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع برامج الاستقرار السكني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الليبية لتسهيل إجراءات حصول الشباب والأسر المحتاجة على مستحقات المبادرة، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء المرتبطة بتأمين السكن داخل البلديات المستهدفة.

وتواصل الجهات المعنية تنفيذ مراحل المبادرة تباعًا عبر فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري في عدد من المدن، بهدف تسريع عمليات الصرف وضمان وصول المستحقات إلى الفئات المشمولة بالبرنامج.

وتعكس المبادرة توجه الحكومة نحو دعم قطاع الإسكان الاجتماعي، خاصة مع تزايد الطلب على الحلول السكنية بين فئة الشباب والأسر محدودة الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء والسكن.

وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة استمرار العمل على توسيع نطاق المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، ضمن برامج تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.

أطلقت الحكومة الليبية مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ضمن سلسلة برامج اجتماعية وتنموية تستهدف معالجة أزمة السكن وتوفير فرص أفضل للشباب للحصول على وحدات سكنية أو دعم مالي مرتبط بالإسكان.

وتشهد ليبيا منذ سنوات ارتفاعًا في الطلب على المساكن نتيجة النمو السكاني وتراجع مشاريع الإسكان خلال فترات الانقسام والأزمات، ما دفع السلطات إلى إعادة تفعيل برامج الدعم السكني عبر المصارف والمؤسسات الحكومية.