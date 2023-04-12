مصرف الادخار يُؤكد التزامه بتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي

أكد مصرف الادخار والاستثمار العقاري، الثلاثاء، التزامه بتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة فور ورود قوائم المستفيدين من قبل اللجنة العليا للمبادرة.

وأوضح المصرف في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن فروعه مفتوحة ومستمرة في استقبال مستندات المستفيدين وإنهاء إجراءات التعاقد والإقراض بالبلديات التي تمت إحالة القوائم بها من قبل اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وكان المصرف قد نفى يوم الاثنين، الأخبار المتداولة بشأن إيقاف مبادرة حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، مؤكدا سريان المرحلة الأولى منها.

وأشار المصرف إلى أن حسابه الرسمي على فيسبوك الموثق بالعلامة الزرقاء هو المخول بنشر الأخبار وآخر مستجدات المبادرة.