مصرف الجمهورية يشرع في بيع النقد الأجنبي

شرع مصرف الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في قبول طلبات بيع النقد الأجنبي وذلك حسب ضوابط مصرف ليبيا المركـزي.

ونوه المصرف في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن المستندات المطلوبة تتمثل في شهادة ميلاد من السجل المدني، وصورة من جواز السفر، لافتا إلى ضرورة تعبئة نموذج طلب شراء عملة أجنبية.

واشترط المصرف ضرورة الحضور الشخصي لصاحب الحساب أو الوكيل الشرعي المعتمد لصاحب الحساب فقط، ووجود رصيد بالحساب يغطي قيمة شراء العملة الأجنبية ويجب أن يكون رقم الهاتف مربوط بالرقم الوطني لصاحب البطاقة.