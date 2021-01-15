مصرف الجمهورية يشرع في بيع النقد الأجنبي

أفاد مصدر خاص بأن مصرف الجمهورية سيباشر في عملية بيع النقد الأجنبي رسميا على سعر الصرف المحدد بأربعة دنانير و 480 درهما مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن المصدر قوله، إن التأخير في آلية بيع النقد الأجنبي لزبائنه جاء بسبب عطل في منظومة المصرف ما سبب تأخرا في عدم الشحن رسميا، مؤكدا مباشرته فتح منظومة الأغراض الشخصية والحوالات في الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، أفاد عضو لجنة تعديل سعر الصرف التابعة لمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، بأن المركزي وزع منشورا بتعديل سعر صرف الدينار على المصارف والبنوك العاملة في البلاد من أجل البدء بتطبيقها وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد العكاري أنه من المتوقع أن تتوفر السيولة خلال الأيام القادمة ورفع سقف السحب في كافة المصارف، مشيرا إلى قيام مصرف الأمان برفع السقف إلى عشرة آلاف دينار في الشهر، وإلى أنه من المتوقع أن يُلاحظ تحسن في السيولة في غضون 10 أيام إلى أسبوعين واختفاء الفارق بين الكاش و الصكوك، وفق قوله.

وأوضح العكاري في تصريح تلفزيوني، أن دراسة المصرف المركزي تُشير إلى قدرته على توفير الدولار عند هذا السعر في حال استمرار إنتاج وتصدير النفط خاصة في ظل ارتفاع أسعاره العالمية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر من مصرف ليبيا المركزي فتح منظومة المصارف التجارية والشروع في بيع النقد الأجنبي.