مصرف الجمهورية يعيد افتتاح فرعه في بنغازي

أعلن مصرف الجمهورية، “إعادة افتتاح “فرع الحدائق” في مدينة بنغازي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال صيانة شاملة شملت المبنى بالكامل”.

وخلال حفل افتتاح رسمي حضره مدير إدارة المنطقة الشرقية، أمراجع القوي، إلى جانب مسؤولين من إدارة المصرف وفروعه في بنغازي، أوضح مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية محمد صالح، أن “أعمال العمرة والصيانة استغرقت ثلاثة أشهر، وشملت تجديد كافة مرافق الفرع”.

وأكد صالح أن “فرع الحدائق بدأ في تقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية للمواطنين، يوم الثلاثاء 9 يوليو الجاري”.