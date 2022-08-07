مصرف الجمهورية ينفي إيقاف العمل بجميع فروعه

نفى مصرف الجمهورية، ما تناولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف العمل بجميع فروع المصرف من الفترة 15 أغسطس إلى 15 سبتمبر، لغرض تطوير المنظومة.

وأكد المصرف في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا الخبر عارٍ من الصحة تماماً، لافتاً إلى ضرورة الانتباه والحذر من التعامل مع الصفحات المزورة التي تهدف بالأساس إلى ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأوضح مصرف الجمهورية أن مثل هذه الإجراءات لا تتم إلا بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وأخذ الإذن المسبق بشأن ذلك، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة وفق وسائل النشر الرسمية وقبل موعد الإعلان عنها بوقت كافٍ.

وأشار المصرف إلى أن كل هذه الخطوات التي تم ذكرها لا تتم إلا عبر الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك والموثقة بالعلامة الزرقاء والموقع الرسمي.

كما أكد مصرف الجمهورية أن عمليات تطوير وترقية المنظومة تسير بشكل ممتاز ووفق المخطط له.