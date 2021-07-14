مصرف الجمهورية يُؤكد توفر السيولة في كافة الفروع

أكد مصرف الجمهورية توفر السيولة النقدية في كافة فروع المصرف، هذه الأيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود إدارة المصرف لتوفير السيولة للمواطنين بمناسبة حلول العيد.

وأفاد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية محمد سعيد، لوكالة الأنباء الليبية، بأن السيولة متوفرة بكافة فروع مصرف الجمهورية، وأن سقف السحب يوميا بجميع الفروع من 2000 إلى 5000 دينار ليبي.

كما أكد سعيد أن مواعيد الدوام بالمصارف سيكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرًا.

وأوضح أن آلة السحب بجميع الصرافات الآلية مفتوحة وبإمكان المواطن السحب منها بسقف 400 دينار يوميًا، و1200 دينار أسبوعياً و2000 شهريا.