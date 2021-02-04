مصرف الجمهورية يُؤكد توفر السيولة في كافة الفروع

قال مساعد المدير العام لمصرف الجمهورية فوزي عبد السلام الشويش، إن الودائع النقدية بالمصرف وصلت إلى ما بين 500 و600 مليون دينار في غضون أسابيع.

وأكد الشويش في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن السيولة النقدية متوفرة وبشكل مرضٍ جدًا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الشويش قوله، إن الفروع التي كانت تحصل في السابق على 500 ألف دينار للتوزيع أصبحت تتلقى 5 ملايين دينار.

يشار إلى أنه في إطار مسار اقتصادي لعملية سلام تقودها الأمم المتحدة وتتضمن أيضًا جهودًا لاختيار حكومة مؤقتة جديدة هذا الأسبوع، تم الاتفاق على سعر صرف جديد موحد ينطوي على خفض للسعر الرسمي ليقترب من أسعار السوق السوداء.