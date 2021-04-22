مصرف الجمهورية يُطمئن زبائنه بتوفر السيولة طيلة أيام رمضان

طمأنت الإدارة العامة لمصرف الجمهورية زبائنه بأن السيولة النقدية متوفرة بكافة الفروع المصرفية طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وأفاد مدير مكتب الإعلام بالمصرف محمد سعيد في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن سقف السحب يوميا بجميع الفروع من 2000 إلى 5000 دينار ليبي، داعيا زبائن فروع مصرف الجمهورية بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامتهم وسلامة الموظفين من فيروس كورونا.

كما أكد مدير المكتب الإعلامي لزبائن مصرف الجمهورية بإمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة بعدد من فروعه المنتشرة بمختلف المدن الليبية وذلك بسقف 400 دينار يوميًا و1200 دينار أسبوعياً و2000 دينار شهريا.

وأهاب سعيد بكافة الزبائن بمن لديهم أي استفسارات أو شكاوى أواقتراحات حول الخدمات المصرفية إرسالها عبر البريد الإلكتروني support1@jbank.ly أو الاتصال على الأرقام التالية: 2216016 091 – 0213341254.