مصرف الجمهورية يُعلن عن قبول طلبات بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف الجمهورية لكافة الزبائن عن قبول طلبات بيع النقد الأجنبي، حسب ضوابط مصرف ليبيا المركزي ابتداءً من اليوم الأحد.

وشدّد المصرف في إعلانه، على الحضور الشخصي لصاحب الحساب أو الوكيل الشرعي المعتمد، مشيرا إلى أن المستندات الواجب توفرها تكمن في وجود رصيد بالحساب يغطي قيمة شراء العملة الأجنبية.

كما طالب المصرف بأن يكون رقم الهاتف مربوط بالرقم الوطني لصاحب البطاقة، وأيضا إحضار شهادة ميلاد من السجل المدني، إضافة إلى إثبات هوية ساري المفعول.

السادة الكرام زبائن مصرف الجمهورية نفيدكم بأنّ المصرف قد شرع في قبول طلبات بيع النقد الأجنبــي وذلك حسب ضوابط مصــرف… تم النشر بواسطة ‏مصرف الجمهورية Jumhouria Bank‏ في السبت، ١٦ يناير ٢٠٢١