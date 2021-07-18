مصرف الجمهورية يُعلن غداً الاثنين عمل عادي بجميع فروعه

أعلن مصرف الجمهورية أن غدا الاثنين يوم عمل عادي بجميع فروعه بمنسابة عيد الأضحى المبارك.
ونوه المصرف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه مستمر في توزيع السيولة النقدية على كافة الزبائن.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد وجه المصارف التجارية لفتح أبوابها يوم غدا الاثنين لصرف المرتبات والاستمرار في صرف السيولة للمواطنين، نظراً لتأخر بعض قطاعات الدولة في إحالة المرتبات للمصارف.
وأكد المصرف المركزي توفر السيولة لدى المصارف.
السادة الزبائن الكرام نفيدكم علما بأنّ يوم غداً الاثنين 2021-7-19 سيكون يوم عمل عادي بكافة فروعنا وأننا مستمرين في توزيع السيولة النقدية لكافة الزبائن. #المصرف_الصديق #مصرف_الجمهورية_#Jumhouria_Bankتم النشر بواسطة مصرف الجمهورية Jumhouria Bank في الأحد، ١٨ يوليو ٢٠٢١
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