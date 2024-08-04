مصرف الدم المركزي بطرابلس ينظم حملة للتبرع بالدم

نظّم مصرف الدم المركزي طرابلس بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية جنزور، حملة للتبرع بالدم، جرى خلالها استقبال المتبرعين بالدم داخل نقطة تمركز عربات التبرع بمنطقة السرّاج.

ويأتي تنفيذ الحملة إسهامًا من المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في توفير كميات إضافية من أكياس الدم لتلبية الحاجة المتزايدة للمستشفيات والمراكز الطبية من هذه المادة الحيوية.

وتؤكد وزارة الصحة على أهمية التبرع بالدم وتعزيز مفهومه، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء بالتبرع بالدم؛ للإسهام في إنقاذ أرواح المرضى والمحتاجين، ومد يد العون لهم.

كما شرع مكتب الصيدلة والإمداد الطبي التابع لإدارة الخدمات الصحية أبوسليم، اليوم الأحد، في توزيع الأدوية العامة والمستلزمات الطبية على مراكز الرعاية الصحية الأولية بالبلدية.

ويأتي إمداد مراكز الرعاية الصحية الأولية باحتياجاتها، في إطار التوريدات الدورية التي ينفذها جهاز الإمداد الطبي بالعاصمة طرابلس، لتوفير احتياجات القطاع الصحي المحالة عن طريق وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.