مصرف الصحارى يبحث آليات تطوير خدماته الإلكترونية

عقد المدير العام لمصرف الصحارى، أمس الأربعاء، اجتماعًا موسعًا ضم مسؤولي الشركات الداعمة للمنظومة المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى مديري الإدارات الفنية والتقنية ذات العلاقة داخل المصرف.

وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات الفنية الراهنة، ومناقشة سبل تطوير البنية التحتية الرقمية للمصرف، إلى جانب طرح مبادرات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الإلكترونية، وتوسيع نطاق المنتجات المصرفية بما يلبي تطلعات العملاء ويواكب أحدث التطورات في القطاع المالي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة المصرف الاستراتيجية لتعزيز التحول الرقمي وتقديم حلول مصرفية أكثر كفاءة وابتكارًا، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق رضا العملاء وتعزيز موقع المصرف في السوق المصرفي المحلي.