مصرف الصحارى: بيانات الزبائن بأمان تام

نفت الإدارة العامة لمصرف الصحاري، الشائعات المتداولة عبر صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن اختراق منظومته الرئيسية، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة.

وقال المصرف في بيان له، إن جميع بيانات وحسابات الزبائن مؤمنة بشكل تام وأن شبكة المصرف والمنظومات الرئيسية تعمل وفقا لمعايير أمن المعلومات المتبعة في حماية وسلامة البيانات.

وأكد المصرف أنه يستخدم أحدث التقنيات الأمنية لتأمين منظومته وشبكته المصرفية.

ويعتبر مصرف الصحاري في مصاف أكبر البنوك في ليبيا، حيث أسس سنة 1964 بشبكة فروع تفوق الـ50 فرعاً تُغطي مساحة جغرافية كبيرة تتضمن أغلب المدن الليبية.

السادة الزبائن 🔸.. يفيدكم مصرف الصحارى بأنه #لاصحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن… تم النشر بواسطة ‏مصرف الصحارى‏ في الثلاثاء، ٧ مايو ٢٠٢٤