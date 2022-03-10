مصرف المركزي يعلن قرب صدور تقرير استثنائي يغطي الفترة بين 2015 و 2020

أعلن مصرف ليبياالمركزي بفرعيه طرابلس وبنغازي عن قرب صدور تقرير استثنائي موحدا يغطي الفترة من 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2020.

وأوضح المر كزي في بيان له أنّ التقرير يتضمن 7 محاور رئيسة تتناول القطاع المصرفي الليبي ودواعي تخفيض قيمة الدينار، والتطورات الاقتصادية والمالية والمحلية بشكل عام والدين العام ورسوم مبيعات النقد الأجنبي والمؤسسة الليبية للاستثمار

وأشار المركزي أنّه يسعى من خلال إصدار هذا التقرير الموحد أن يكون منطلقا لإتمام جميع مراحل التوحيد لفرعيه في طرابلس وبنغازي وفقا لتوصيات شركة ديلويت.