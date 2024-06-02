مصرف الوحدة يتبع سياسية تحويطية لمواجهة المخاطر

أكدت ادارة مصرف الوحدة، سعيها الدائم لاتباع سياسة تحوطية رصينة قادرة على مواجهة المخاطر والتحديات، وذلك من خلال تكوين مخصصات مالية كافية تكون مصدرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على رصانة المركز المالي للمصرف.

وفي بيان لمدير عام مصرف الوحدة ” أنس الأمين “،أمس السبت بشأن حادثة المقاصة الصفرية فرع رجال الأعمال، أوضح أن مشاكل التلاعب وتعثر الوفاء بالالتزامات، تعد من أهم المخاطر التشغيلية المرتبطة بأعمال المصارف التجارية، ومصرف الوحدة ليس بمنأى عن ذلك.

ولفت الأمين، إلى أن إجمالي المخصصات المالية للمصرف حتى تاريخ 30 مايو، بلغ ملياراً وخمسمائة وثلاثة وثلاثين مليون دينار ليبي، منها 630 مليوناً مخصصاً ديون مشكوك في تحصيلها، ومنها 884 مليوناً مخصصاً تقلبات أسعار.

وأشار الأمين، إلى أن المصرف يشهد زيادة في حجم الأصول والخصوم بلغت خلال خمسة أشهر الأولى من العام الجاري ما نسبته 20% مقارنة بنفس المدة من العام السابق، بإجمالي يتجاوز 26 مليار دينار ليبي، وبلغ الخصوم الإيداع للمصرف 22 ملياراً و468 مليون دينار ليبي بتاريخ 30 مايو ، مؤكدا أن الإدارة والإدارة التنفيذية لن يتأثر بشأن الحادثة التي وقعت في أحد فروع المصرف، وستتخذ كل الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحادثة مستقبلاً.

وكشف مدير المصرف في بيانه عن إطلاق خدمات مصرفية جديدة، وتوفير النقد اللازم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.