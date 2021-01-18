مصرف الوحدة يشرع في بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف الوحدة عن الشّروع في بيــع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بكافة الفروع والوكـالات اعتبـــاراً مـــن يـوم الأربعاء القادم؟

وأوضح المصرف في إعلانه، أن التقدم بطلب الشراء متاح من خلال البوابة الإلكترونيـة أو بالحضور الشخصي مصحوبيـن بصورة من “بطاقة الفيزا – الرقم الوطني – جواز السفـر”.

وفي وقت سابق، أفاد عضو لجنة تعديل سعر الصرف التابعة لمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، بأن المركزي وزع منشورا بتعديل سعر صرف الدينار على المصارف والبنوك العاملة في البلاد من أجل البدء بتطبيقها وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد العكاري أنه من المتوقع أن تتوفر السيولة خلال الأيام القادمة ورفع سقف السحب في كافة المصارف، مشيرا إلى قيام مصرف الأمان برفع السقف إلى عشرة آلاف دينار في الشهر، وإلى أنه من المتوقع أن يُلاحظ تحسن في السيولة في غضون 10 أيام إلى أسبوعين واختفاء الفارق بين الكاش و الصكوك، وفق قوله.

وأوضح العكاري في تصريح تلفزيوني، أن دراسة المصرف المركزي تُشير إلى قدرته على توفير الدولار عند هذا السعر في حال استمرار إنتاج وتصدير النفط خاصة في ظل ارتفاع أسعاره العالمية.