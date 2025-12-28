المركزي: الإيرادات النفطية تتجاوز مليار دولار خلال ديسمبر

أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية ديسمبر وحتى 28 ديسمبر 2025 بلغت نحو 1,017 مليون دولار فقط.

وأكد المصرف استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بصفة منتظمة وبمعدلات تلبي احتياجات السوق المحلي، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النشاط الاقتصادي.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه المصرف جهوده لضمان استقرار سعر صرف الدينار الليبي وتوفير السيولة اللازمة للقطاعين التجاري والصناعي، مع التركيز على تلبية احتياجات المستوردين والمواطنين على حد سواء.

وأشار المصرف إلى أن السياسات الحالية تهدف إلى مواجهة أي تقلبات محتملة في السوق، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع تحديات الإيرادات النفطية والتقلبات العالمية في أسعار النفط.