مصرف ليبيا المركزي يبحث تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة حوض البحر المتوسط

ونظم المؤتمر الذي حمل عنوان “السياسات الاقتصادية، التكامل التجاري واستدامة خلق فرص العمل” كل من بنك إسبانيا والبنك المركزي التونسي.
وتناول المؤتمر دور البنوك المركزية في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في منطقة البحر المتوسط.
وشهد المؤتمر حضور كل من محافظي البنوك المركزية (إسبانيا-تونس-المغرب والجزائر) وممثلي البنوك المركزية (مالطا-فرنسا وإيطاليا) وممثل البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى سفراء الدول المشاركة وعدد من المنظمات الدولية والأكاديمية.
هذا وتطرق المؤتمر إلى خلق تنمية إقتصادية مستدامة من خلال الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمنطقة.
ذكر لنا نفس المصدر المقرب من فايز السراج بمعلومات السابقة حول تقديم رشاوي مالية لمبعوث الامم المتحدة لدى ليبيا، وقال خلال جلسة حوارية لمناقشة تطبيق رغبة تونس النفط مقابل الغذاء فرد السراج هذه أوامر من المجلس الماسوني البريطاني الاعلى بقيادة الملكة اليزايبت التي تقديم اليهم الماسوني الباجي السبسي بطلب للحصول على مساعدات مالية أو بترولية من ليبيا لانقاذ النظام الماسوني تونس ويعتبر الباجي السبسي أعلى رتبة في ماسونيين دول شمال افريقيا، فحسب تسريبات المصدر فأن فايز السراج لايتسطيع رفض التعليمات الماسونية القادمة بريطانيا ونحن نبع المجلس الماسوني لشرق الكبير في تريكا بقيادة الماسوني اردوغان الذي يأخذ تعليماته أيضا من بريطانيا.… قراءة المزيد ..
خبر مهم ( حدث في لبنان في منطقة بعلبك ) :
كان هناك مواطن لبناني يملك قطيع من الاغنام فدخل القطيع لارض مزروعة يملكها شخص آخر ،،،، فحدثت مشاجرة بينهما تطورت من تلاسن لاقدام صاحب الارض المزروعة باطلاق النار تجاه اللبناني صاحب القطيع ،،، فأدى اصابته بجروح خطرة فمات ،،، و ذلك في شهر رمضان الفائت فلم تتم مراعاة حرمة الشهر الفضيل !!!!!