مصرف ليبيا المركزي ينظم المؤتمر الثاني للمصارف الليبية حول الامتثال

افتتح “الصديق عمر الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صباح اليوم الاثنين، بمدينة طرابلس، فعاليات المؤتمر الثاني للمصارف الليبية حول الامتثال، والذي ينظمه مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع المؤسسة العربية المصرفية “Bank ABC”.

ووفقا لـ”المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي” فقد حضر المؤتمر مدراء إدارات المصرف المركزي وممثلي المؤسسة العربية المصرفية من البحرين والمملكة المتحدة وتونس وليبيا، والمصارف التجارية الليبية، وصناديق الاستثمار السيادية، وشركات الدفع الإلكتروني.

وأكّد محافظ مصرف ليبيا المركزي: أن هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود المصرف المركزي في تعزيز وتطوير نظم الامتثال، وتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف: أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف بين المصارف الليبية والإقليمية والدولية، ومناقشة أفضل السبل لمكافحة الجرائم المالية، وتعزيز قدرات المصارف الليبية في تطبيق معايير الامتثال الدولية.

وتخلل المؤتمر عدد من الجلسات النقاشية، تناولت أبرز التحديات التي تواجه المصارف الليبية في مجال الامتثال، وأفضل الممارسات لمكافحة الجرائم المالية.