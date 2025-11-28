مصرف ليبيا المركزي ينفي سحب العشرة دنانير

نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، في تصريح خاص لـ”عين ليبيا”، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن نية المصرف سحب ورقة العشرة دنانير من التداول، مؤكداً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن فئة العشرة دنانير، لا تزال معتمدة بشكل رسمي ومتداولة في السوق المحلية، ولم يصدر عن المصرف أي قرار أو تعليمات تتعلق بسحبها أو استبدالها.

وأضاف المصدر أن ما تم تداوله من منشورات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه شائعات هدفها إثارة البلبلة بين المواطنين.

كما دعا المصدر وسائل الإعلام المحلية ورواد التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم المساهمة في نشر معلومات غير صحيحة يمكن أن تؤثر سلباً على استقرار السوق أو على ثقة المواطنين في النظام المصرفي الليبي.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن مصرف ليبيا المركزي يعمل بشكل مستمر على تعزيز الثقة بالعملة الوطنية والمحافظة على استقرارها، داعياً الجميع إلى التعاون في مواجهة الشائعات التي تستهدف الاقتصاد الوطني.