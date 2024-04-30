مصرف ليبيا المركزي يوقع مذكرة تفاهم لتأسيس الصندوق الوطني للتمكين الاقتصادي

وقّع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي أمس الاثنين، مذكرة تفاهم مع مع رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية (IsDB) محمد الجاسر، لتأسيس الصندوق الوطني للتمكين الاقتصادي، وذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

وبحسب بيان المصرف المركزي على صفحته في “فيسبوك”، يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ليبيا.

ويشكل الصندوق مساهمة من مصرف ليبيا المركزي في تفعيل دور القطاع الخاص.

حضر مراسم التوقيع عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدولية.