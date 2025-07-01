مصرف ليبيا المركزي يُطلق خطة حاسمة لمحاربة السوق السوداء

كشف مصدر مسؤول من داخل مصرف ليبيا المركزي لـ«عين ليبيا» عن بدء تنفيذ خطة أمنية واقتصادية مشتركة تهدف إلى محاربة ظاهرة المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.

وأوضح المصدر أن الخطة تأتي بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، وتشمل اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحلات والمكاتب التي تنشط في السوق الموازية، حيث سيتم إغلاقها وملاحقة المخالفين قانونياً.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية لتلك الأنشطة على استقرار سعر الصرف والاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة هذا النشاط غير المشروع.

وأشار المصدر إلى أن مصرف ليبيا المركزي يستند في هذه الحملة إلى القوانين المنظمة للعمل المصرفي، وفي مقدمتها القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والذي يجرم التعامل خارج الأطر الرسمية المعتمدة.