مصرف ليبيا المركزي يُطلق نظاماً إلكترونياً

أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن إطلاق نظام إلكتروني خاص بالتقارير والبيانات المالية للمصارف العاملة في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ المصرف الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، في مقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد، مع المدراء العامون للمصارف التجارية.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي على فيسبوك، فإن هذا النظام سيُمكن المصارف من تسليم بياناتهم بشكل آلي بصيغة الكترونية موحدة ويوفر آلية حديثة لتحصيل وعرض البيانات والمعلومات التفصيلية المُتعلقة بالقطاع المصرفي، وإعداد التقارير والإحصاءات النقدية والمصرفية، ومُتابعة مؤشرات السلامة والإستقرار المالي.