مصرف ليبيا يعلن عن إطلاق خدمة «لي باي»

أعلن محافظ ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير رفقة مرعي مفتاح رحيل نائب المحافظ يُعلنان عن إطلاق خدمة لي باي (LYPay)، الخدمة الرائدة للدفع الفوري اليوم الخميس.

وتتيح هذه الخدمة إجراء التحويلات المالية الفورية بين الأفراد، والشراء من التجار عبر تقنية (QR Code) لتصل القيمة لحساب التاجر (أو المستفيد) في نفس اللحظة.

ولتأكيد أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع والتشجيع على التحول الرقمي، قرر مصرف ليبيا المركزي أن تكون خدمة لي باي (LYPay) مجانية دون أي عمولات حتى نهاية العام 2024.

الخدمة ستكون بسقف تحويل يومي بقيمة 500 دينار، وسقف شراء يومي بقيمة 1500 دينار. مع التأكيد بان هذه الأسقف هي للفترة التجريبية لضمان سلامة وفعالية الخدمة، وسيتم رفع السقف تدريجياً.

خلال الأسبوع الأول من الانطلاق، ستكون الخدمة متاحة لـ10 آلاف مشترك من الأفراد، ومن ثم يتم زيادة العدد تدريجيًا بعد التأكد من سلامة الخدمة، بينما سيتمكن التجار من الانضمام إلى الخدمة دون سقف للعدد، مما يتيح فرصًا واسعة لتعزيز تجارتهم وتسهيل تعاملاتهم المالية.

وفي هذه المرحلة، تتوفر هذه الخدمة من خلال المصارف التالية: مصرف الجمهورية، مصرف الوحدة، المصرف التجاري الوطني، ومصرف شمال أفريقيا.