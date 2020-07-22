مصريون يُطلقون هاشتاغ #انا_مفوضتش لتأكيد رفضهم حرب ليبيا

أطلق نشطاء ومغردون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وسما “هاشتاغ” بعنوان #انا_مفوضتش؛ للتأكيد على رفضهم التام لقرار مجلس النواب المصري بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، إرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي بدعوى “الحفاظ على الأمن القومي”.

وتصدر وسم #انا_مفوضتش قائمة الترند بموقع تويتر في مصر.

المصريون لاشقائهم الليبيون

#انا_مفوضتش

الهاشتاج رقم واحد pic.twitter.com/N50PAK5VBs — معتز مطر (@moatazmatar) July 21, 2020

ويأتي إطلاق الوسم استجابة لدعوة الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، التي أطلقها في برنامجه الذي يُقدمه عبر فضائية “الشرق”، للرد على ما يزعمه الإعلام المصري المؤيد للنظام بأن جميع المصريين، البالغ عددهم في الداخل 100 مليون نسمة، يؤيدون التدخل العسكري المصري المباشر في ليبيا ضد حكومة الوفاق المُعترف بها دوليا.

ونشر الإعلامي مطر العديد من مقاطع الفيديو والرسائل الصوتية التي وصلت إليه في برنامجه من قِبل المصريين المعارضين لقرار الحرب في ليبيا.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “الناس ترسل لنا رسائل وفيديوهات بلا حصر.. بيقولوا شيء واحد #انا_مفوضتش”.

وأكد مطر أنه وصل لبرنامجه آلاف الفيديوهات لمواطنين مصريين وأسرهم يرفضون تفويض السيسي، ويطالبون بعدم تدخل الجيش المصري في ليبيا، حفاظا على أرواح الجنود المصريين وعلى الشعب الليبي، رافضين أن يدفع الشعب المصري ثمن دعم السيسي انقلاب حفتر على الحكومة الشرعية.

الناس ترسل لنا رسائل وفيديوهات بلا حصر .. بيقولوا شئ واحد #انا_مفوضتش — معتز مطر (@moatazmatar) July 21, 2020

وعبّر عدد من المصريين المشاركين عبر الفيديوهات في برنامج “معتز مطر” عن رفضهم لادعاء إعلام النظام المصري بأنه حصل على تفويض شعبي لدخول ليبيا.

وخلال أقل من 7 ساعات، حصد وسم #انا_مفوضتش أكثر من 10 آلاف تغريدة حتى الآن، وسط تفاعل متواصل مع الوسم.

من جانبه قال الإعلامي محمد جمال هلال: “كل مرة يطلع يقول تفويض ويهدر الدماء والأموال ويدمر البلد.. الله يلعن أبو تفويضك، نحن فوضنا أمرنا إلى الله في ظلمك وخيانتك وبطشك.. #انا_مفوضتش”.

كل مرة يطلع يقول تفويض ويهدر الدماء والأموال ويدمر البلد..

الله يلعن أبو تفويضك نحن فوضنا أمرنا إلى الله في ظلمك وخيانتك وبطشك #انا_مفوضتش — محمد جمال هلال (@gamal_helal) July 21, 2020

هذا واعتبر المغردون أن التفويض الأول الذي حصل عليه السيسي عام 2013 لم ينجح على الإطلاق، متسائلين: “وبالتالي فكيف له أن يطلب تفويضا جديدا في ليبيا”، مشيرين إلى أن فشل استراتيجيته في سيناء يؤكد ضرورة عدم منحه أي تفويض للتدخل العسكري في ليبيا.

هو التفويض الاولانى نجح علشان الجاسوس #السيسى يطلب تفويض تانى مش كفايه اللى حصل النهارده فى سينا ؟ #انا_مفوضتش pic.twitter.com/a4bUwYRCpi — Mohamed Magdy (@migo74) July 21, 2020

وحملت معظم تغريدات النشطاء طابع الفكاهة والسخرية الذي يشتهر بها الشعب المصري.

#أنا_مفوضتش

– ياجدعان وبنا مافوضنا حد …

– لأ فوضت أنت ايش عرفك انت 😂😂 pic.twitter.com/4DR66UCudg — Ali G (@AliG45877278) July 22, 2020

هو علشان اهبل تضحك عليه وتفهمه إن السد في ليبيا 😂#انا_مفوضتش@moatazmatar pic.twitter.com/DCSSVB619w — فاطمة ابوسريع 🕋🕋 (@FatmaDad2002) July 21, 2020

يا أم نيازي صحي نيازي وقوليله انا مفوضتش.😂🤣#انا_مفوضتش pic.twitter.com/pcs78dcjUQ — محمد مجدي♥✌ (@mmedoo_mmagdy) July 21, 2020

انته مفوضتش

انته بتسأل اسئله غير منطقيه#انا_مفوضتش pic.twitter.com/hbs0KMRdKC — Modi Ricoh (@ModiRicoh) July 22, 2020

يمكن فوضت و انا مش واخد بالي ولا #أنا_مفوضتش pic.twitter.com/iFAinWlvGf — unbreakable ever (@EverUnbreakable) July 21, 2020

– شفتني وأنا بفوض؟

= لا

– أومال بتحسبونا معاكم ليييه.. #أنا_مفوضتش بتجيبوا سيرتي لييييه pic.twitter.com/1FB5hWYW4Q — مخلص لأفكار (@Mokhless_charaf) July 22, 2020