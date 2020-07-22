مصريون يُطلقون هاشتاغ #انا_مفوضتش لتأكيد رفضهم حرب ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 22 يوليو 2020 - 17:51 | آخر تحديث: 22 يوليو 2020 - 18:23 نُشر: الأربعاء، 22 يوليو 2020 - 17:51
دولي
مُغردون مصريون يؤكدون رفضهم لحرب ليبيا

أطلق نشطاء ومغردون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وسما “هاشتاغ” بعنوان #انا_مفوضتش؛ للتأكيد على رفضهم التام لقرار مجلس النواب المصري بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، إرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي بدعوى “الحفاظ على الأمن القومي”.

وتصدر وسم #انا_مفوضتش قائمة الترند بموقع تويتر في مصر.

ويأتي إطلاق الوسم استجابة لدعوة الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، التي أطلقها في برنامجه الذي يُقدمه عبر فضائية “الشرق”، للرد على ما يزعمه الإعلام المصري المؤيد للنظام بأن جميع المصريين، البالغ عددهم في الداخل 100 مليون نسمة، يؤيدون التدخل العسكري المصري المباشر في ليبيا ضد حكومة الوفاق المُعترف بها دوليا.

ونشر الإعلامي مطر العديد من مقاطع الفيديو والرسائل الصوتية التي وصلت إليه في برنامجه من قِبل المصريين المعارضين لقرار الحرب في ليبيا.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “الناس ترسل لنا رسائل وفيديوهات بلا حصر.. بيقولوا شيء واحد #انا_مفوضتش”.

وأكد مطر أنه وصل لبرنامجه آلاف الفيديوهات لمواطنين مصريين وأسرهم يرفضون تفويض السيسي، ويطالبون بعدم تدخل الجيش المصري في ليبيا، حفاظا على أرواح الجنود المصريين وعلى الشعب الليبي، رافضين أن يدفع الشعب المصري ثمن دعم السيسي انقلاب حفتر على الحكومة الشرعية.

وعبّر عدد من المصريين المشاركين عبر الفيديوهات في برنامج “معتز مطر” عن رفضهم لادعاء إعلام النظام المصري بأنه حصل على تفويض شعبي لدخول ليبيا.

وخلال أقل من 7 ساعات، حصد وسم #انا_مفوضتش أكثر من 10 آلاف تغريدة حتى الآن، وسط تفاعل متواصل مع الوسم.

من جانبه قال الإعلامي محمد جمال هلال: “كل مرة يطلع يقول تفويض ويهدر الدماء والأموال ويدمر البلد.. الله يلعن أبو تفويضك، نحن فوضنا أمرنا إلى الله في ظلمك وخيانتك وبطشك.. #انا_مفوضتش”.

هذا واعتبر المغردون أن التفويض الأول الذي حصل عليه السيسي عام 2013 لم ينجح على الإطلاق، متسائلين: “وبالتالي فكيف له أن يطلب تفويضا جديدا في ليبيا”، مشيرين إلى أن فشل استراتيجيته في سيناء يؤكد ضرورة عدم منحه أي تفويض للتدخل العسكري في ليبيا.

وحملت معظم تغريدات النشطاء طابع الفكاهة والسخرية الذي يشتهر بها الشعب المصري.

آخر تحديث: 22 يوليو 2020 - 18:23
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً