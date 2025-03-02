مصري يطعن زوجته وآخر يشعل نفسه وثالث يقتل والده ويحرق جثّته!

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية تفاصيل حريمة “العثور على جثمان مجهول الهوية متفحم وسط الزراعات في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالعثور على جثمان مجهول الهوية وفى حالة تفحم وسط ذهول وذعر الأهالي، وكشفت التحريات الأولية أن الجثمان لشخص يدعى “عزت ش أ ” وهو في العقد الخامس من عمره ويقيم بقرية ميت غراب دائرة المركز”.

وبحسب المعلومات، “أسفرت جهود المباحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه الذي اختلف معه نتيجة بيعه لعدد من المواشي الخاصة بحظيرتهم وبعد تفاقم الخلاف أقدم الشاب على إنهاء حياة والده والتخلص منه”، وأوضحت التحريات أن “الجاني استعان بصديق له وقاما بوضع الجثمان على سيارة ومعه قطع من أساس المنزل ثم ألقياه وسط الزراعات بالمكان المذكور وقاما بوضعه بين العفش وإشعال النار فيه لإخفاء جريمتهما”.

ووفق المعلومات، “بتقنين الإجراءات تمكنت مباحث السنبلاوين من القاء القبض على المتهم وصديقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم استكمالًا للمحضر الأول وتم عرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق”.

مصر.. جريمة مروعة قبل أذان المغرب في أول أيام رمضان

وفي مصر أيضا، شهدت محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة واقعة مأساوية قبل أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان بمشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة انتهت بسقوط ضحايا ومصابين.

ووفق وسائل إعلام مصرية، “لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 2 آخران بينهما سيدة بطلق ناري في مشاجرة وقعت بين عائلتين بعزبة المحمودية التابعة لقرية البرنس بمركز أطسا بمحافظة الفيوم قبل أذان المغرب وذلك بسبب خلافات الجيرة”.

وبحسب المعلومات، “تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة أطسا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض أسفرت عن وقوع ضحايا ومصابين، وبدأت المشاجرة بـ “الشوم والعصى” وتطورت إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع الشخصين وإصابة السيدة بطلق ناري من الأسلحة النارية التي تم استخدامها في المشاجرة”.

وأكد شهود عيان لوسائل إعلام محلية مصرية، “أن المشاجرة اندلعت بين العائلتين بعزبة المحمودية بمركز أطسا بسبب خلافات الجيرة بين العائلتين حول قطعة أرض بينهما”.

مصري يطعن زوجته بسبب “طلباتها الكثيرة”

أقدم رجل مصري على “طعن زوجته عدة طعنات في أول أيام شهر رمضان بسبب خلافات أسرية متكررة”.

وبحسب وسائل إعلام، “شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة، أمس، واقعة مأساوية حينما أقدم الزوج في موجة غضب على طعن زوجته داخل منزلهما خلال مشادة بينهما، قبل أن يستفيق على خطورة حالتها ليسارع بالاتصال بالإسعاف لإنقاذ حياتها، وكشفت التحريات الأولية، أن مشادة نشبت بين الزوجين بسبب كثرة الخلافات تطورت إلى اعتداء الزوج على زوجته بسكين وبرر فعلته بكثرة طلباتها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة”.

مصري يشعل النار في نفسه أمام مسجد

أقدم مواطن مصري “على إشعال النار في نفسه محاولا التخلص من حياته فجر ثاني أيام شهر رمضان، بسبب أزمة نفسية”.

وبحسب موقع مصراوي، “شهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، الواقعة المروعة بعدما أشعل الشخص النار في نفسه فجر اليوم الأحد، فيما هرع الأهالي لمحاولة إنقاذه”.

وتلقى مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد، بلاغا “بمحاولة انتحار شخص أمام مسجد؛ لتنتقل قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ وتبين أن شخصا يعاني من ضائقة نفسية سكب على جسده مادة سريعة الاشتعال، ثم أشعل النار في نفسه، وهرع الأهالي لمحاولة إنقاذه وتم نقله وهو حيٌّ يُرزَق إلى المستشفى التخصصي؛ إلا أن حالته الصحية وصفت بالحرجة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة”.

اليمن.. هزة أرضية هي الثالثة خلال أيام تضرب الحديدة

أكد رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في محافظة ذمار اليمنية، محمد حسين الحوثي، أن “محطات الرصد سجلت هزة أرضية خفيفة في مديرية زبيد جنوب محافظة الحديدة”.

وبحسب صحيفة “26 سبتمبر”، ذكر الحوثي، “أن الهزة الخفيفة التي ضربت محافظة ذمار، كانت بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 3:28 عصرا”.

وأشار محمد حسين الحوثي، “إلى أن مركز الهزة الأرضية كانت على بعد 9 كم شمال غرب مدينة زبيد الواقعة بمحافظة ذمار اليمنية”.

وأوضح رئيس المركز اليمني أن “هذه الهزة هي الثالثة بعد تسجيل محطات الرصد هزتين أرضيتين خفيفتين، الأولى بقوة 2.4 درجة، والثانية بقوة درجتين على مقياس ريختر، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين”.

وكانت “آخر هزات أرضية ضربت اليمن، في الثالث من يونيو 2023، حينما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة خليج عدن”.

وذكرت الهيئة أن “مركز الزلزال يقع على بعد 184 كيلومترا شمال غربي مدينة بوساسو في الصومال وعلى بعد 238 كيلومترا جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية، حيث يعيش أكثر من 560 ألف نسمة”، وأضافت الهيئة أن “الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار”.

مقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين في كمين مسلح شمالي النيجر

أفادت وسائل إعلام نيجرية، “بمقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين، إثر كمين نفذه مسلحون في مدينة أغاديز شمالي البلاد”.

وقال موقع “إير إنفو” المحلي، إن “كتيبة خاصة بالتدخل للجيش النيجري تعرضت لكمين في أغاديز، أول أمس الجمعة، من قبل مسلحين، ما أدى إلى مقتل 11 جنديا وإصابة اثنين آخرين”.

وأضاف أن “الجنود القتلى تم دفنهم، (السبت) في المقبرة الإسلامية بمدينة أغاديز، بحضور رئيس أركان الجيش النيجري”.

هذا “وتعتزم دول كونفدرالية الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) إنشاء قوة مشتركة قوامها 5000 جندي بهدف مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، بحسب ما أعلنه في وقت سابق وزير دفاع النيجر ساليفو مودي، ونهاية العام الماضي، قُتل نحو 40 مدنيا في النيجر، في هجمات مسلحة متفارقة على مناطق حدودية مع بوركينا فاسو، وقبلها، لقي 10 جنود نيجريين مصرعهم وأصيب 7 آخرون في هجوم غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو”.

40 ثانية من الإثارة والرعب تنتهي بإصابة 16 شخصا

أصيب 16 شخصا جراء “تعرض سفينة سياحية في سيدني لأمواج عاتية تسببت في ميلانها بزاوية 14 درجة”.

ووفقا لتقارير قناة “9 News”، “فوجئ ركاب سفينة “برينسيس كروزيس” التابعة لشركة “Crown Princess” بحالة البحر الهائجة أثناء بدء رحلتهم عبر “ميلفورد ساوند” بالقرب من نيوزيلندا في 25 فبراير”.

وأظهرت لقطات صادمة “طاقم المطبخ على متن السفينة وهم يتشبثون بالطاولات للحفاظ على توازنهم، بينما كانت الأدوات والمعدات تتطاير في الأرجاء، كما انتشر الطعام على الأرضيات المبلطة، وانقلبت الرفوف وتناثرت الأطباق المكسورة في كل مكان، وأفادت التقارير بأن 13 راكبا و3 من أفراد الطاقم أصيبوا بإصابات طفيفة خلال الحادث”.

Cruise Ship The Crown Princess "tilts" after being hit by strong winds Milford Sound New Zealand pic.twitter.com/q5UWOE6Zhk — Paul Harvey Predicts 🇳🇿NZ (@HicksKiwi) March 1, 2025

إيران: مقتل اثنين من قوات التعبئة في هجوم إرهابي جنوب شرق البلاد

أعلنت إيران “مقتل اثنين من قوات التعبئة اثر هجوم ارهابي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد”.

وقالت العلاقات العامة لقاعدة “القدس” التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني: “استشهد حجة الاسلام والمسلمين صادق محمودي وميلاد دامن كشمن من أعضاء قوات التعبئة في مدينة سراوان في خطة تأمين مقر الشهيد سجاد سراوان، كانا عائدين إلى منزلهما من العمل في سيارة خاصة، على يد عملاء إرهابيين”.

هذا “وتقع مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وعلى بعد 347 كيلومترا جنوبي شرق زاهدان مركز المحافظة، وهي متاخمة لباكستان”.

“سنتكوم” تعلن تصفية قائد عسكري بارز في تنظيم “حراس الدين” التابع لـ “القاعدة”

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، “تصفية القائد العسكري البارز في تنظيم “حراس الدين” التابع لتنظيم “القاعدة” الإرهابي في سوريا محمد طلعة”.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان عبر حسابها على “إكس”: “في 23 فبراير، نفذت قوات القيادة المركزية غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، استهدفت وقتلت محمد يوسف ضياء طلعة، القائد العسكري البارز في تنظيم حراس الدين، التابع لتنظيم القاعدة”.

وأضاف البيان: “تأتي هذه الغارة الجوية كجزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر بالتعاون مع الشركاء في المنطقة، لتعطيل وتقويض جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها”.

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: “كما قلنا سابقا، سنواصل ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن أفراد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة”.

يذكر أن “التحالف الدولي الذي تشكل في سوريا عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة، بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، يضم دول قطر والإمارات والسعودية والأردن والبحرين والمغرب، بالإضافة إلى دول غربية”.

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق في ريف موسكو



أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق في ضاحية ميتيشي في ريف موسكو، وتم اعتقال المشتبه به.

وأفادت وكالة “تاس” للأنباء، نقلا عن المكتب الصحفي للمديرية العامة لوزارة الداخلية لمقاطعة موسكو: “تلقت وحدة المناوبة التابعة لوزارة الداخلية الروسية رسالة صوتية تشبه صوت طلق ناري في أحد مراكز التسوق الواقعة في شارع شارابوفسكي”.

وأضافت: “وصل رجال الشرطة على الفور إلى مكان الحادث. وتم اعتقال المشتبه به. ونتيجة للحادث أصيب ثلاثة مواطنين بجروح”.

وفي وقت سابق، ذكرت خدمات الطوارئ لوكالة “تاس” أنها قامت بعمليات إجلاء من مركز “كراسني كيت” للتسوق بسبب سماع أصوات طلقات نارية.