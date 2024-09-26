مصر.. أسعار «الطماطم» ترتفع بنسبة 400%

ارتفع سعر الطماطم في مصر بنسبة وصلت إلى 400%، وفق ما أفادت وزارة الزراعة، التي أكدت أن “جشع التجار يعدّ أهم أسباب الارتفاع”.

وقال وكيل وزارة الزراعة للمحاصيل الزراعية في مصر محمود عطا: “إن سعر الطماطم دائما ما يرتفع في الفترة من بداية شهر سبتمبر إلى منتصف أكتوبر ولكن هذه المرة الارتفاعات وصلت لنسبة 400%”.

وأضاف “أن هناك سببين للارتفاع هما فاصل العروة وتعدد الوسطاء في السلعة”، مشيرا إلى أن “هناك حالة جشع لدى بعض التجار تظهر تحديدًا بنهاية عروة الزراعة، ما يؤدي إلى ارتفاعات تصل نسبتها إلى 400%”، واصفا هذا الأمر “بأنه غير مقبول”.

ونوه بأن وزارة الزراعة “تتعاون مع وزارة التموين، وكل الجهات المعنية لضبط الأسواق فيما يخص المحاصيل الزراعية”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، شدد محمود عطا، على أن “مصر لا تعاني من أزمة في الإنتاج بل لديها اكتفاء ذاتي من كل محاصيل الخضار والفاكهة، وهي من الدول الرائدة في التصدير بحجم وصل إلى 6.4 ملايين طن هذا العام”.

وفيما يتعلق بأزمة البطاطس، أوضح أن “مصر تقوم بزراعة ما يقرب من 500 ألف فدان بطاطس، ويتم إنتاج قرابة 6 ملايين طن بطاطس سنوياً، وتصدير مليون طن فقط لا غير”، مضيفا: “يتم طرح 4 ملايين طن بطاطس في الأسواق، والاحتياج السنوي 3.5 مليون طن، ليكون الفائض الطبيعي ما يقرب من نصف مليون، معلقاً: ليس لدينا مشكلات في الإنتاج”.

بنسبة 400%.. سر خطير وراء ارتفاع أسعار الطمام في الأسواق #صدى_البلد #صالة_التحرير تم النشر بواسطة ‏صدى البلد – Sada Elbalad‏ في الأربعاء، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤