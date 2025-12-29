مصر أول المتأهلين وتتصدر المجموعة في كأس الأمم الإفريقية 2025

ضمن المنتخب المصري لكرة القدم تأهله رسمياً إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حالياً في المغرب، بعد أن أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية بسبع نقاط، محققاً نتائج قوية ومتميزة أمام منافسين صعبين.

بدأ “الفراعنة” مشوارهم في البطولة بثبات وقوة، حيث واجهوا في المباراة الأولى منتخب زيمبابوي، واستطاعوا قلب تأخرهم بهدف مبكر إلى فوز مثير 2-1 بفضل هدف درامي في الوقت القاتل من محمد صلاح، بعد أن أدرك عمر مرموش التعادل في الدقيقة 63. ￼

وفي الجولة الثانية، قدم المنتخب المصري أداءً دفاعياً صلباً وانضباطاً تكتيكياً كبيراً أمام جنوب إفريقيا، وتمكن من حسم اللقاء بنتيجة 1-0 بهدف محمد صلاح من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ليضمن بذلك التأهل إلى الأدوار الإقصائية قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات. ￼

أما في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول، فقد اكتفى المنتخب المصري بالتعادل السلبي 0-0 مع أنغولا، في مباراة اعتمد فيها الجهاز الفني على تدوير اللاعبين بعد ضمان التأهل، لكنه حافظ من خلالها على سجله دون هزيمة في دور المجموعات. ￼

بهذه النتائج حقق المنتخب المصري العلامة الكاملة دون هزيمة في دور المجموعات، محرزاً 7 نقاط من 3 مباريات، متصدراً المجموعة بفارق نقطة عن جنوب إفريقيا التي تأهلت وصيفة المجموعة، بينما خرجت أنغولا وزيمبابوي من المنافسة. ￼

يمتلك المنتخب المصري في هذه النسخة مزيجاً من الخبرة والحماس، رافعاً سقف الطموحات نحو المنافسة على اللقب القاري، مستفيداً من قوة شخصية الفريق وتنظيمه الجماعي تحت قيادة الجهاز الفني. ومع تأهله كأول المجموعة، سيواجه مصر في الدور المقبل أحد أفضل المنتخبات التي جاءت في المركز الثالث من بقية المجموعات، في مواجهة يُنتظر أن تشهد ندية وإثارة كبيرة. ￼

ختاماً، تأهل مصر مبكراً وأداءها المتوازن يمنحان الجماهير الثقة بقدرة “الفراعنة” على الذهاب بعيداً في هذه النسخة من البطولة الإفريقية.