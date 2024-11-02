مصر.. إصابات جرّاء حريق كبير بمصنع في بورسعيد (فيديو)

أصيب شخص على الأقل في “حريق كبير اندلع في أحد مصانع منطقة بورسعيد شمال العاصمة القاهرة”.

وأفادت صحيفة “الأهرام” المصرية، أن “حريقاً هائلاً اندلع في أحد مصانع الفول السوداني بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة العامل عبد الحميد علي عبد السلام أحمد، بحروق من الدرجة الأولى في ذراعيه، وتم نقله إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج”.

وقالت التقارير الإعلامية إن “7 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية توجهت إلى مكان الحريق، حيث تعاملت مع النيران وتمكنت من السيطرة عليها ومحاصرتها، ونقلت أحد المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما توجهت فرق أمنية من المباحث الجنائية إلى مكان الحريق لفحصه وتبيان أسباب الحريق وحصر الخسائر”.

بركان نـ ـار… حريق هائل بمصنع فول سوداني في بورسعيد و10 سيارات إطفاء للسيطرة عليه#تليجراف_مصر pic.twitter.com/mz8YUBRFh6 — Egypt Telegraph – تليجراف مصر (@EgyptTelegraph) November 2, 2024