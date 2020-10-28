مصر.. إعدام 4 مُتهمين بقضية حرق «ملهى ليلي»

مصادر أمنية مصرية، اكدت أن مصلحة السجون المصرية، نفذت حكم الإعدام شنقا، بحق 4 أشخاص، أدينوا في حادث حرق ملهى ليلي في العجوزة، والذي راح ضحيته 17 شخصا قبل عامين.

وحكمت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، في وقت سابق، بالإعدام، على كل من، محمد عماد علي، 18 عام، ومحمد عبد الرحمن عبدالرحمن، 19 عام، ومحمد جمال، 19 عام، ومحمود سعيد، بعد موافقة المفتي، إثر حرقهم ملهى “بار الصياد” في منطقة العجوزة، وتسببهم بمقتل 17 شخصا.

وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة، عن ضلوع المتهمين فيما هو منسوب إليهم، وكذلك أيدتها شهادات الشهود، واعترافات المتهمين أنفسهم بارتكابهم الجريمة، وجاء ذلك انتقاما من القائمين على المحل، بعد طردهم للمتهمين منه حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.