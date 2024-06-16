مصر: إفراج عن آلاف السجناء بمناسبة عيد الأضحى

أفرجت السلطات المصرية المختصة، عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2024 ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الأضحى.

ومنذ صدور القرار، فحص قطاع السجون موقف النزلاء ممن تنطبق عليهم شروط العفو عن مدة العقوبة.

وأقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء، وقد شهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن “التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصري”.

وقال القس يوسف فهمي، “إننا دائما نفرح مع بعضا البعض، والإفراج عن النزلاء لفتة جميلة بعد ما تأهلوا لكيفية التعايش وقدروا قيمة الحرية”.

من جهتهم شكر النزلاء القيادة السياسية، وعبروا عن فرحتهم بـ”المنظومة الجديدة والتأهيل ليخرجوا إلى حياة أفضل”.