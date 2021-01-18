مصر.. إقلاع أول رحلة طيران ركاب إلى العاصمة القطرية الدوحة

بعد توقف دام نحو 3 أعوام ونصف، انطلقت صباح اليوم الاثنين أولى رحلات شركة “مصر للطيران” متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأقلعت الطائرة وعلى متنها 38 راكبا، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية إعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر.

وفي وقت سابق، قالت “مصر للطيران” إنها ستقوم بتشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة اعتبارا من اليوم الاثنين (18 ديسمبر 2021).

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”، من المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحا بتوقيت القاهرة وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة والعودة إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة ووصول القاهرة 16:50 بالتوقيت المحلي.