مصر.. إنتاج 200 ألف جرعة لدواء يُستخدم في علاج كورونا

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن وزارة الصحة المصرية طالبت شركة المهن الطبية، بإنتاج مستحضر يتم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع “مصراوي” الإخباري عن رئيس الشركة عوض جبر قوله، في بيان اليوم الأربعاء، إن المهن الطبية تنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من الدواء الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسمياً في العالم لعلاج مصابي كورونا.

وأشار رئيس المهن الطبية للأدوية، إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ للعقار في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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