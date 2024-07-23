مصر.. إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنه 31 شخصا

نجحت عناصر من القوات البحرية المصرية في إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنه 31 شخصا من عدة جنسيات مختلفة، بعد تعرضه لعطل فني على مسافة 130 ميلاً بحرياً من السلوم.

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات البحرية المصرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وكان بلاغ قد ورد باكتشاف مركب يقل أفرادا لغرض الهجرة غير الشرعية، به عطل بالماكينات..

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة للمركب، وعلى الفور؛ قامت القوات البحرية بدفع وحدات الإنقاذ المجهزة بجميع الاحتياجات الطبية والإدارية؛ لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب.

وتمكنت الوحدات البحرية من إنقاذ 30 فردا بينهم 5 في حالة حرجة، بالإضافة إلى إنتشال فرد متوفى.

وتم تسليم الأفراد إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .