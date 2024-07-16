مصر: احتياطي الذهب يبلغ نحو 7.3 مليون أوقية حالياً

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي أن مصر تمتلاك احتياطي مؤكد من الذهب يبلغ حوالى 7.3 مليون أوقية حالياً، وانتجت العام المالى الماضى حوالى 560 ألف أوقية من الذهب و حوالى 17.5 مليون طن من المعادن الأخر.

وأشار إلى أنه من المخطط أن تصل إلى 800 ألف أوقية من الذهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030، مؤكدا أن وزارته تسعي لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى إلى 5% بدلاً من أقل من 1% حالياً.

وأكد بدوى،خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدي مصر للتعدين EMF فى نسخته الثالثة، على الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصرى والتي يدعمها بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستعرضاً أهم الخطوات المستهدفة لاستغلال إمكانات هذا القطاع.

حيث أكد أنه جار العمل مع مختلف الوزارات والهيئات في الحكومة الجديدة لتنفيذ إطار تنظيمي لتكوين مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين والإسراع باتخاذ القرار والاستثمار ، خلال الفترة المقبلة سيدعمه إنطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية نشهد تشغيلها تجريبياً خلال فعاليات هذا المنتدى، وانطلاقها فعلياً بنهاية العام ، كمحفز أساسى للاستثمار التعدينى وسهولة الوصول إلى البيانات.

وأكد بدوى على أهمية المنتدى فى دعم خطط قطاع التعدين كقطاع هام لتوفير الموارد اللازمة للتنمية والتحول الطاقى وإيجاد عالم ومستقبل أفضل.