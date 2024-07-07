مصر.. ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.4 مليار دولار

أكد البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي، لتبلغ مستويات قياسية جديدة للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو، مقابل 46.126 مليار دولار في مايو الماضي.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال شهر مايو الماضي.

وتأتي هذه الزيادة بعد أن قالت السلطات المصرية في 15 مايو إنها تلقت شريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في منطقة رأس الحكمة.

وكانت مصر قد وقعت حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.