وأوضحت وزارة الصحة المصرية، أن المصابين الجدد هم من المخالطين لحالات الإصابة التي جرى اكتشافها والإعلان عنها في وقت سابق.

يأتي ذلك في حين، تم تسجيل وفاة 3 حالات لمصريين؛ من بينهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، ورجل يبلغ من العمر 72 عامًا، إضافة إلى مسن في الثامنة والسبعين وكلهم من محافظة القاهرة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم.

وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة.

وفرضت السلطات في مصر حظر التجول، من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، اعتبارا من الأربعاء، لمدة أسبوعين، لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما أُغلِقت المدارس والجامعات، وتم تخفيض عدد موظفي القطاع العام في مواقع أعمالهم، في مسعى لتقليل التجمعات، وإبطاء انتشار المرض.