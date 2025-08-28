مصر.. اكتشافات نفطية جديدة في الصحراء الغربية

حققت مصر تقدمًا جديدًا في تعزيز إنتاجها النفطي والغازي مع إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح حفر البئر الاستكشافي “شمال لوتس العميق-1” في الصحراء الغربية.

والبئر، الذي تديره شركة “عجيبة للبترول” وباستثمارات من شركة “إيني” الإيطالية، أضاف نحو 1835 برميلًا من النفط الخام و7 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميًا، بما يعادل 3100 برميل مكافئ، مع تقدير احتياطيات بنحو 5 ملايين برميل مكافئ.

وتعد هذه الخطوة أول تجربة للشركة في الحفر الأفقي الاستكشافي، ما يعكس نجاحها في توظيف التكنولوجيا الحديثة لاستخراج النفط والغاز من طبقات المساجد العميقة، محققة زيادة إنتاجية تتجاوز ستة أضعاف المعدلات التقليدية.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أن استثمارات الشركة خلال العام وصلت إلى 404 ملايين دولار، فيما بلغ الإنتاج اليومي أكثر من 26 ألف برميل زيت خام و77 مليون قدم مكعب من الغاز.

كما أوضح الوزير أن جهود التطوير شملت حفر 28 بئرًا إنتاجيًا وبئرين استكشافيين، بالإضافة إلى تشغيل محطة لمعالجة المياه المصاحبة.

من جانبه، أشاد فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة “إيني” في مصر، بفرص النمو الكبيرة في الصحراء الغربية، مؤكدًا التزام الشركة بتوسيع استثماراتها في المنطقة واستكشاف إمكانات جديدة لتعزيز الاكتشافات النفطية والغازية المستقبلية.

وتأتي هذه الاكتشافات في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز أمنها الطاقي وزيادة إنتاجها من الموارد الهيدروكربونية، في إطار استراتيجيتها لتطوير القطاعات البترولية والغازية باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية، مع دعم الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية.

قطر تبدأ تفعيل استثمارات بـ7.5 مليار دولار في مصر لدعم التنمية المستدامة

أعلنت مصر وقطر عن بدء تفعيل حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، وذلك خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.

وجاء الإعلان عقب لقاء ثنائي عقد في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، بين رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد مدبولي أن المباحثات تناولت تفعيل الاستثمارات القطرية وتطوير العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن الحزمة الاستثمارية ستُترجم إلى مشروعات محددة سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع قليلة، في مراسم رسمية كبرى “تليق بعمق العلاقة بين البلدين”.

وأوضح مدبولي أنه استعرض أمام الجانب القطري الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، والتي شملت التسهيل على المستثمرين، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، فضلاً عن توفير بيئة مواتية لتعزيز دور القطاع الخاص المصري والقطري في الاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أن دعم القطاع الخاص يمثل أولوية للحكومة في هذه المرحلة، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

الاستثمارات القطرية تأتي في وقت تسعى فيه القاهرة إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم برنامجها الإصلاحي وتخفيف الضغوط الاقتصادية، في ظل توجه خليجي متزايد نحو تعزيز الشراكات الاستثمارية مع مصر.

مصر تطلق مشروعًا صناعيًا ضخمًا للطاقة الشمسية بالشراكة مع الإمارات والبحرين والصين

أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع عقد لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الطاقة الشمسية بمنطقة السخنة الصناعية شرقي البلاد، في مشروع مشترك بين مصر والإمارات والبحرين والصين، باستثمارات تصل إلى 220 مليون دولار.

وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي إن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي شهد بمدينة العلمين الجديدة مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مشروع أتوم سولار مصر، الذي سيقام على مساحة 200 ألف متر مربع.

ويخصص المجمع لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 غيغاوات، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاوات، بالإضافة إلى مصنع لأنظمة تخزين الطاقة بطاقة 1 غيغاوات/ساعة، ضمن منطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مدار ثلاث سنوات، تشمل مرحلة الإنشاء والتشغيل التجريبي وصولًا إلى التشغيل الكامل، مع توفير 841 فرصة عمل مباشرة داخل السوق المصرية.

وأشار البيان إلى أن هيكل الشراكة يقوم على نموذج متوازن يجمع بين رأس المال والتمويل بمشاركة عدة أطراف رئيسية، وهي شركة JA Solar كممثل للجانب الصيني، وشركة إيه إتش ممثلة الجانب المصري، وشركة Global South Utilities ممثلة الجانب الإماراتي، وشركة Infinity Capital ممثلة الجانب البحريني.

ويعد المشروع خطوة استراتيجية لمصر في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية من الطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة النظيفة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.