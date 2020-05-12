مصر.. الأزهر الشريف يبدأ بث صلاتي التراويح والتهجد حتى نهاية رمضان

أفاد الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم بث صلاتي التراويح والتهجد، من الجامع الأزهر، اعتباراً من يوم غد الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح الأزهر في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الحضور سكون مقتصر فقط على أئمة الجامع والعاملين به، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الجميع.

ونوه البيان بأنه سيتم نقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، وتويتر، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم.

وأضاف البيان: “عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله”.

وأعرب الأزهر الشريف عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بادرة أمل وبشارة خير للجميع، داعيا الله أن يرفع الوباء عن البلاد وأن يشفي المصابين وأن يرزقنا جميعا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار.