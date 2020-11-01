مصر.. البرلمان يُوافق على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وفي كلمة ألقاها أمام مجلس النواب، أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخليا وإقليميا، فقد قرر مجلس الوزراء، بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مدبولي قوله، إن الحكومة تجدد التزامها، بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأكد أن إحاطة مجلس النواب بما تقدم تأتي إعمالًا لحكم المادة 154 من الدستور، للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، راجيًا الله العلي القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلًا عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد، بعد اعتداءين نفذهما مسلحين في الـ9 من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.

يُذكر أن حالة الطوارئ للمرة الأولى فُرِضت في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.