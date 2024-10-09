مصر.. التضخم يصعد مستوى قياسي جديد

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر، “أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 236.5 نقطة لشهر سبتمبر 2024، فيما سجل معدل التضـخم السنوي 26.0% لشهر سبتمبر 2024 مقابل 40.3% لنفس الشهر من العام السابق”.

وبحسب تقرير المركز الشهوي، “سجلت البيانات ارتفاعا قدره (2.3%) عن شهر أغسطس 2024، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (12.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.9%)”.

وبحسب التقرير، “ارتفعت مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8 مجموعة الاحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.0%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)”.

وبحسب التقرير، طجاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (14.9%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (0.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)”.