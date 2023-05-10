مصر.. الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قرار يقضي بإعفاء واردات الذهب للقادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن إعفاء واردات الذهب يتعلق بأشكال الذهب نصف المشغولة، والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

ونص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

ونوهت الحكومة المصرية إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

يُشار إلى أن أسعار الذهب المحلية في مصر شهدت ارتفاعات تاريخية في الفترة الأخيرة في ظل محاولات المواطنين التحوط من انخفاض سعر الجنيه عبر شراء كميات كبيرة من السبائك والعملات الذهبية، بحسب ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.