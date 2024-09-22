مصر: السجن 5 سنوات لمواطن عرض ابنه للبيع على «فيسبوك»

أصدرت محكمة مصرية، الأحد، قرارا بمعاقبة شخص بالسجن المُشدد 5 سنوات، بتهمة عرض ابنه للبيع على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها، الأحد، فرض غرامة مالية على المتهم بقيمة 100 ألف جنيه.

وكانت تحقيقات النيابة العامة المصرية، قد كشفت في القضية رقم 9066 لسنة 2024 جنايات أوسيم، أن المتهم: «سيد.ح» قام بالاتجار في البشر عن طريق عرض طفله للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب تعرضه لأزمة مالية، فاتجه لبيع نجله، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه من خلال مباحث الإنترنت، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وعرَّف المشرع المصري في القانون رقم 64، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010، الاتجار بالبشر بأنه: «يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع أو العرض أو الشراء أو الوعد بها أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال، سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية إذا جرى ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بها، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه -وذلك كله- إذا كان التعامل بقصد الاستغلال، أياً كانت صوره، بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك، وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول أو استئصال الأعضاء البشرية أو الأنسجة البشرية أو جزء منها».