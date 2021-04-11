مصر: السفينة «إيفر جيفن» ستبقى بمنطقة البحيرات حتى دفع التعويضات

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن إتمام عملية تفريغ جهاز “vdr” الخاص بالسفينة “إيفر جيفن”، تمهيدا لتقدير الخسائر والمطالبة بها، مع بقاء السفينة بمنطقة بحيرات ​الإسماعيلية​ بالقناة، لحين سداد التعويضات.



جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني على قناة “ON” المصرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.



وقال ربيع: “نحسب خسائر القناة في أزمة جنوح السفينة للمطالبة بها، وقدرت خسائر القناة من جنوح السفينة بنحو مليار دولار”.



وأضاف أنه “من المحتمل أن يكون من أسباب جنوح السفينة خطأ فني في استجابتها لأمر القبطان وإذا رفض أصحاب السفينة الجانحة دفع التعويضات وديا سنذهب للقضاء والسفينة ستبقى في القناة حتى يجري دفع التعويضات”.



وأشار إلى أنه لم يسأل مرشدي السفينة عن ملابسات الحادث حتى لا تتأثر شهادتهما.



وتابع: “شحوط السفينة وصمة عار في تاريخ أي قبطان”.

وأكد أنه “يجري التفكير في تقديم بعض التعويضات للسفن التي كانت في الانتظار وقت جنوح السفينة”.



وشدد أنه كان يستبعد سيناريو “حل تخفيف حمولة السفينة الجانحة”، كما لم يخطر بباله أبدا أن تغلق قناة السويس لمدة 6 أيام.



وشدد على أن قناة السويس آمنة والقوات المسلحة تقوم على تأمينها بشكل كامل. وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول.



وفي سياق متصل، صباح 25 مارس الماضي، واجهت سفينة الحاويات طقسا عاصفا أثناء سفرها شمالا في قناة السويس من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية؛ ما أدى إلى جنوحها، وسد الممر المائي العالمي نحو 5 أيام.



والسفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرجرين” التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.