مصر.. السيسي يفاجئ شاباً مصرياً بهدية مميزة في ليلة عمره!

في لفتة إنسانية نادرة، تلقى شاب مصري يُدعى أحمد ياسر المسيري، هدية مميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة زفافه، تمثلت في باقة ورد رئاسية سلمها له محافظ الغربية، اللواء أشرف الجندي، خلال حضوره حفل الزفاف ممثلاً عن رئيس الجمهورية.

الحدث وقع في قرية مشلة بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، حيث فوجئ العريس بحضور المحافظ وسط الأهل والأصدقاء، حاملاً باقة ورد وتحية خاصة من الرئيس، مع التقاط صور تذكارية توثق المناسبة.

لكن ما جعل هذه اللفتة أكثر رمزية هو أن أحمد المسيري لم يكن شاباً عادياً، بل هو الطفل السابق الذي عُرف إعلامياً بـ”طفل السرطان”، والذي التقى الرئيس السيسي لأول مرة عام 2014 داخل القصر الجمهوري، وهو في السادسة من عمره، حين كان يُصارع سرطان الدم ويتلقى العلاج في مستشفى 57357.

في ذلك اللقاء، تعهد الرئيس بتقديم كل سبل الدعم والرعاية له، وتكرر اللقاء في العام التالي، حيث أصبح أحمد رمزاً لـ”الانتصار على المرض” و”قوة الإرادة”، بعد أن تمكن من هزيمة المرض الخبيث بشكل نهائي قبل نحو ثلاث سنوات.

وفي تصريحات صحفية، عبّر أحمد عن سعادته البالغة بهذه اللفتة الرئاسية، قائلاً:

“اليوم الذي قابلت فيه الرئيس السيسي كان الأسعد في حياتي. كنت صغيراً ولا أعرفه، لكنني شاهدته على التلفاز وطلبت من والدي مقابلته”.

وأضاف: “بعت فاكسات فعلاً، وقابلته وأهديته مصحفاً اشتريته بـ20 جنيهاً”.

ويواصل أحمد حاليًا دراسته في قسم الكهرباء بمدرسة كفر الزيات الميكانيكية العسكرية، ويأمل في الالتحاق بـالكلية الفنية العسكرية ليحقق حلمه بأن يصبح ضابطاً في الجيش المصري.

الهدية الرئاسية التي تلقاها أحمد في يوم زفافه لم تكن مجرد باقة ورد، بل كانت رسالة رمزية من الدولة لتكريم قصص الأمل والانتصار، وتأكيداً على أن الاهتمام لا يتوقف بعد الشفاء، بل يمتد إلى مرافقة الأبطال في محطاتهم الحياتية المختلفة.