«مصر الصغيرة وفلسطين الصغيرة».. خريطة نيويورك الجديدة تثير الغضب والعمدة يردّ

أثارت خريطة سياحية رسمية أطلقتها بلدية نيويورك جدلًا واسعًا داخل المدينة، بعد إدراج عدد من أحياء المهاجرين بينها “مصر الصغيرة” و”فلسطين الصغيرة”، مقابل غياب أحياء مرتبطة بجاليات تاريخية مثل الإيطاليين والأيرلنديين واليهود، ما فتح نقاشًا حول معايير تمثيل المجتمعات المختلفة داخل المدينة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن الجدل حول ما وصفته بـ”خريطة ممداني” تحول إلى مواجهة ثقافية وديموغرافية، بعد نشر البلدية خريطة تضم 30 تجمعًا للمهاجرين بهدف مساعدة زوار نيويورك خلال فعاليات كأس العالم.

وأوضحت الصحيفة أن اعتراضات ظهرت بعد اكتشاف عدد من الجاليات القديمة غياب مناطقها عن الخريطة، في حين أُدرجت أحياء أخرى مثل “فلسطين الصغيرة” و”مصر الصغيرة” و”السنغال الصغيرة”، إضافة إلى “أوديسا الصغيرة”.

وأشارت إلى أن الانتقادات تركزت على عدم ظهور مناطق تاريخية معروفة مثل “إيطاليا الصغيرة”، إلى جانب غياب بعض الأحياء المرتبطة بالجاليات اليهودية والأيرلندية، ما دفع ممثلين عن تلك المجتمعات إلى التساؤل بشأن الأسس التي اعتمدت عليها البلدية في اختيار المناطق المدرجة.

ورد عمدة نيويورك زوهران ممداني على الانتقادات، موضحًا أن الخريطة لا تهدف إلى تقديم قائمة كاملة لجميع الجاليات الموجودة في المدينة، التي تضم أكثر من 200 مجموعة عرقية وثقافية.

وقال ممداني إنه يتفهم الملاحظات المثارة، مشيرًا إلى إمكانية إجراء تعديلات مستقبلية تشمل إضافة مناطق مثل “إيطاليا الصغيرة”، لكنه أوضح أن العمل على إعداد الخريطة بدأ خلال إدارة رئيس البلدية السابق إريك آدامز عام 2023.

وبحسب “يديعوت أحرونوت”، فإن مكتب عمدة نيويورك السابق لشؤون المهاجرين لم يطلق خريطة مماثلة، لكنه أعد رسومات يدوية لعدد من الجاليات ضمن فعاليات أسبوع تراث المهاجرين، قبل أن تحول إدارة ممداني هذه القائمة إلى خريطة موحدة للمدينة مع إضافة أربعة أحياء جديدة.

ورأى بعض المنتقدين أن اختيار الأحياء المدرجة يحمل أبعادًا سياسية، معتبرين أن إدارة ممداني ركزت على تعزيز حضور مجتمعات معينة، خاصة مع كون عمدة نيويورك زوهران ممداني أول مسلم يتولى المنصب، وتركيزه خلال حملته الانتخابية على مواجهة الإسلاموفوبيا وتعزيز حضور المجتمعات المسلمة في المدينة.

في المقابل، دافع آخرون عن إدراج مناطق مثل “فلسطين الصغيرة” في بروكلين، مؤكدين أنها منطقة معروفة لدى سكان نيويورك وليست إضافة مرتبطة بالإدارة الحالية.

كما أشار التقرير إلى أن “إيطاليا الصغيرة” تغيرت طبيعتها خلال السنوات الماضية، وتحولت بدرجة كبيرة إلى منطقة سياحية، رغم استمرار ارتباط اسمها بتاريخ الهجرة الإيطالية في المدينة.

ونقلت الصحيفة أن ممثلين عن الجالية الإيطالية في مجلس مدينة نيويورك انتقدوا استبعاد مناطقهم، معتبرين أن ذلك يمثل تجاهلًا لتاريخ الأمريكيين من أصول إيطالية.

كما اعترض سكان من أصول أيرلندية على غياب مناطق مثل وودلون وبريزي بوينت، فيما طرح آخرون تساؤلات حول عدم إدراج أحياء يهودية معروفة مثل ويليامزبرغ وفلاتبوش وبورو بارك.

ونقلت الصحيفة عن موشي ديفيس، المدير السابق لمكتب مكافحة معاداة السامية، دعوته عمدة نيويورك زوهران ممداني إلى زيارة الأحياء اليهودية التي لم تظهر في الخريطة، معتبرًا أن التعرف عليها عن قرب قد يغير طريقة النظر إليها.

ويأتي الجدل حول الخريطة في وقت تشهد فيه نيويورك تغيرات ديموغرافية متسارعة، مع استمرار النقاش حول كيفية تمثيل مئات الجاليات المختلفة داخل الخطاب الرسمي والسياسات البلدية.

وتعد الخريطة جزءًا من جهود بلدية نيويورك للترويج للتنوع الثقافي في المدينة خلال فترة استضافة فعاليات كأس العالم، لكنها تحولت إلى نقاش أوسع حول التوازن بين تاريخ الجاليات القديمة وصعود المجتمعات المهاجرة الجديدة.