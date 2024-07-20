مصر.. العثور على جثة مواطن ليبي بجوار ترعة المنصورية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية على جثة مواطن ليبي بجوار ترعة المنصورية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف لغز الواقعة.



وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالمحافظة إخطارًا يفيد العثور على جثة مواطن ليبي بجوار ترعة المنصورية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ليبي بجوار ترعة المنصورية، وتم إخطار الأجهزة المعينة، وقام فريق من جهات التحقيق بمعاينة ومناظرة الجثمان في مكان الواقعة، وتم نقلها عقب معاينة جهات التحقيق إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وقررت جهات التحقيق عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.