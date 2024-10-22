الفنانة المصرية «شيرين» تدخل موسوعة «غينيس»

دخلت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وقالت موسوعة “غينيس” الشهيرة، في صفحتها الرسمية: إن “المطربة شيرين عبد الوهاب، واصلت على مدى 11 أسبوعا، تصدر المركز الأول، في قوائم الأكثر رواجا على منصة “بيلبورد عربي Billboard”، لأفضل 100 فنان عربي للنساء، إذ صعدت للمركز الأول، من خلال 4 إصدارات في 16 مارس 2024”.

وأوضحت الموسوعة، “أن المطربة شيرين عبد الوهاب، سبق وتصدرت القائمة من خلال 4 إصدارات بالفترة من 16 ديسمبر 2023 إلى 6 يناير 2024، وعادت إلى المركز الأول، مرة أخرى في 3 فبراير 2024، وواصلت المحافظة عليه”.

هذا ويعتبر المطرب عمرو دياب، هو الفنان الوحيد الذي وصل إلى المركز الأول، متوجا بالقائمة لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من 13 إلى 27 يناير 2024.

يذكر أن “شيرين عبدالوهاب”، تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، واحتلت أغنياتها: “كلام عينه” و”الوتر الحسّاس” و”صبري قليل” المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية، وطرحت مؤخرًا آخر أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان “ابتسمت”، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.